Es soll ein Exportverbot für Pestizide geben, die in Deutschland selbst verboten sind. (IMAGO / Marius Schwarz)

Es geht um Wirkstoffe, die in Deutschland selbst verboten sind. Schulze betonte, es sei für sie kein akzeptables Geschäftsmodell, Kleinbauern in Entwicklungsländern mit resistentem Saatgut und dem dazu passenden Pestizid auf Kredit in Abhängigkeit zu stürzen. Sie wolle auch in der Zusammenarbeit den ökologischen Landbau in den Fokus rücken, sagte die SPD-Politikerin der "Rheinischen Post".

Die frühere Bundesregierung hatte ein Exportverbot eher skeptisch gesehen. Zur Begründung hieß es, dies würde die Verfügbarkeit von Pestiziden in den betroffenen Ländern kaum verändern. Weltweit werden jährlich rund 385 Millionen akute Pestizid-Vergiftungen registriert. Laut UNO-Menschenrechtsrat sind zu 99 Prozent Menschen in Entwicklungsländern betroffen.

