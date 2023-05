Krisenhilfe

Mehl wurde in Folge des Ukraine-Kriegs ein teures Gut auf dem Weltmarkt. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS)

Während die Folgen von Russlands Angriffskrieg Millionen Menschen in Entwicklungsländern in den Hunger getrieben hätten, arbeiteten die G7-Staaten an Lösungen, sagte die SPD-Politikerin in Berlin. Die G7-Staaten haben bei ihrem Treffen in Hiroshima zugesagt, in diesem Jahr 21 Milliarden US-Dollar zur Bewältigung von Krisen, etwa durch Nahrungsmittelknappheit, zur Verfügung zu stellen. Internationale Hilfsorganisationen äußerten sich enttäuscht über die G7-Beschlüsse.

Diese Nachricht wurde am 20.05.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.