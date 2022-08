Südamerika

Svenja Schulze (SPD), Bundesministerin für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (picture alliance / dpa / Bernd von Jutrczenka)

Im Mittelpunkt des knapp einwöchigen Besuchs der SPD-Politikerin in Kolumbien und Bolivien stehen die Themen Klimaschutz und Frauenrechte. So sollen etwa Fragen zur Unterstützung der lokalen Bevölkerung bei der Erhaltung des Regenwalds erörtert werden. In Kolumbien kommt Schulze auch als erstes Mitglied der Bundesregierung mit Vertretern der neu gewählten Staatsführung um Präsident Petro zusammen, der den Friedensprozess mit den Guerillagruppen im Land wieder aufnehmen und ausbauen will.

Beobachter kritisieren immer wieder, dass vielen Staaten Südamerikas hierzulande zu wenig Aufmerksamkeit eingeräumt werde.

Diese Nachricht wurde am 21.08.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.