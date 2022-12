Dürre am Horn von Afrika

Die Dürre trifft Länder in Ostafrika besonders hart. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Brian Inganga)

Das Ministerium bestätigte entsprechende Berichte der "Rheinischen Post" und des Bonner "General-Anzeigers". Demnach sagte Schulze diesen Ländern für schnelle und direkte Unterstützung 200 Millionen Euro zu. Weitere 160 Millionen Euro sollen in langfristige Projekt fließen.

Am Horn von Afrika herrscht derzeit die schwerste Dürre seit 40 Jahren. Schätzungsweise mehr als 35 Millionen Menschen leiden unter der enormen Trockenheit. In manchen Gebieten sei seit Jahren kein Tropfen Regen mehr gefallen, so das Ministerium. Verschärft würden Hunger und Armut durch die Preisschocks bei Getreide, Dünger und Energie, die der russische Angriffskrieg auf die Ukraine ausgelöst habe.

