Energiekrise

Maia Sandu ist seit 2020 Präsidentin der Republik Moldau. Sie ist heute zu Gast in Berlin. (picture alliance / abaca / Nicolas Messyasz)

Das kündigte das Entwicklungsministerium vor einem Treffen von Ressortchefin Schulze mit der moldauischen Staatspräsidentin Sandu in Berlin an. Sandu will bei ihrem Besuch mit der SPD-Ministerin sowie mit Bundeskanzler Scholz über den Reformkurs der ehemaligen Sowjetrepublik zur Annäherung an die EU und über die Folgen des russischen Angriffskrieges gegen das Nachbarland Ukraine beraten. Moldau hat zahlreiche ukrainische Geflüchtete aufgenommen und leidet unter den finanziellen Folgen der Corona-Pandemie. Mehr als ein Viertel der Bevölkerung lebt in Armut. Die stark gestiegenden Gaspreise verschärfen die Situation weiter.

