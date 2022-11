Entwicklungsorganisationen wollen mehr Geld für den Kampf gegen Hunger in der Welt. (picture alliance / AP / Ebrahim Noroozi)

Sie bemängelten vor allem, dass auf dem G20-Gipfel in Indonesien keine neuen Hilfsgelder zugesagt worden seien. Auch beim Klimaschutz beklagten die Organisationen unzureichende Bemühungen der G20. - Im Vorfeld des Treffens hatten Brasilien, Indonesien und die Demokratische Republik Kongo eine Allianz zum Schutz ihrer Tropenwälder beschlossen. Die Vereinbarung der drei größten Regenwaldstaaten der Erde basiert auf der Unterstützung durch reichere Staaten. So sieht sie unter anderem Entschädigungen für die Reduzierung von Abholzungen vor. Die neue brasilianische Regierung will sich dafür einsetzen, dass sich alle neun Länder des Amazonasbeckens in Südamerika dem Vorhaben anschließen.

