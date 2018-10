Die Bundesregierung plant einen Ausbildungspakt mit Tunesien.

Entwicklungsminister Müller kündigte bei einem Besuch in der tunesischen Hauptstadt Tunis an, dass allein in der Autoindustrie 7.500 neue Jobs geplant sind. Damit solle die Situation junger Menschen in Tunesien verbessert werden, so der CSU-Politiker. Müller unterzeichnete mehrere Vereinbarungen mit deutschen Firmen in dem nordafrikanischen Land. Unter anderem sollen damit auch tunesischen Rückkehrern aus Deutschland Perspektiven in ihrer Heimat gegeben werden, hieß es zur Begründung.



Tunesien hat nach dem sogenannten Arabischen Frühling als einziges Land der Region einen demokratischen Wandel eingeleitet. Deutschland unterstützt Tunesien nach Angaben Müllers derzeit mit Projekten im Wert von rund 1,7 Milliarden Euro.