Politiker aus 20 Staaten und Vertreter zahlreicher Unternehmen kommen heute in Wien zum sogenannten Europa-Afrika-Forum zusammen.

Bei dem Treffen geht es um den Ausbau der wirtschaftlichen Beziehungen. Anlass ist vor allem die Prognose, dass sich die Zahl der in Afrika lebenden Menschen bis 2050 auf rund 2,5 Milliarden verdoppeln wird.



Im Vorfeld des Forums rief eine Expertengruppe dazu auf, die Entwicklungshilfepolitik besser zu strukturieren. In einem Papier heißt es, zwischen der Agrar-, Handels-, Umwelt- und Migrationspolitik müsse es mehr Kohärenz geben. Kritisiert werden insbesondere die Subventionen in der europäischen Agrarpolitik. Durch billige Nahrungsmittelimporte werde die Entwicklung der Landwirtschaft in Afrika behindert.



Die Expertengruppe besteht aus Wissenschaftlern sowie Vertretern von Industrie und Nichtregierungsorganisationen.