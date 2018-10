Entwicklungsminister Müller hat davor gewarnt, die Entwicklung in Afrika allein aus deutscher Sicht zu bewerten.

Das wäre ein grundlegender Fehler, sagte der CSU-Politiker der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung". Die Gesellschaften müssten sich von innen heraus entwickeln. So bräuchten etwa Bauern eine Entwicklung von unten, von den bäuerlichen Familien ausgehend. Ein Beispiel seien Genossenschaften. Wichtig sei auch die Digitalisierung. In Afrika arbeiten und leben Müller zufolge 600 Millionen Menschen auf dem Land, ein großer Teil davon in kleinbäuerlichen Strukturen. Die junge Generation wolle das harte Leben ihrer Eltern jedoch nicht mehr führen. Deshalb müsse Fortschritt in die Dörfer gebracht werden. Sonst ende die Zukunft für Afrikas Jugend in den Slums der Megastädte, betonte der Minister.