Bundesentwicklungsminister Müller (CSU) dringt darauf, dass die EU ihre Märkte für Güter aus Afrika öffnet.

Müller sagte in einem Interview mit der Zeitung "Die Welt", landwirtschaftliche Produkte müssten zoll- und quotenfrei nach Europa eingeführt werden können. Er verwies darauf, dass die Importe aus Afrika in den vergangenen Jahren um fast 40 Prozent zurückgegangen seien. Der europäische Markt sei faktisch gesperrt, so der Minister. Müller betonte, Europa müsse Afrika einen neuen Stellenwert einräumen. Er setze sich dafür ein, auf EU-Ebene einen Afrikakommissar zu benennen. Zudem bedürfe es eines EU-Afrika-Rats, der regelmäßig tage.