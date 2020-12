Die Menschheit muss laut einem Bericht der Vereinten Nationen in ihrer wirtschaftlichen Entwicklung neue Wege einschlagen.

Ökonomische Fortschritte dürften nicht mehr zulasten der Umwelt gehen, teilte das Entwicklungsprogramm UNDP in New York mit. Bei der Vorstellung des Indexes der menschlichen Entwicklung hieß es, kein Land habe bislang eine hohe Stufe der menschlichen Entwicklung erreicht, ohne die Umwelt zu belasten. Durch den massiven Verbrauch fossiler Brennstoffe wie Kohle und Öl sei erheblicher Schaden entstanden. Der Klimawandel mit seinen verheerenden Folgen sei der Preis, den die Menschheit zu zahlen habe.



Traditionelle Kriterien für den Index der menschlichen Entwicklung sind Gesundheit, Bildung und der Lebensstandard der Bevölkerung. Neu aufgenommen wurden der Ausstoß an klimaschädlichen Kohlenstoffdioxid und der materielle Verbrauch der Länder.



Laut Index leben die Menschen in Norwegen am besten. Deutschland rangiert auf Platz sechs. Insgesamt wurden 189 Länder und Territorien bewertet.

Diese Nachricht wurde am 15.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.