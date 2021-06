Bundesumweltministerin Schulze hat den Entwurf für eine nationale Wasserstrategie vorgelegt.

Die SPD-Politikerin sagte in Berlin, der Klimawandel stelle alte Gewissheiten in Frage - so etwa die Behauptung, dass Deutschland ein wasserreiches Land sei. Dieser Eindruck werde durch drei Dürrejahre in Folge getrübt. Die Wasserstrategie ist nach Schulzes Worten vom Gedanken der Vorsorge geprägt. Am besten sei es, wenn Wasserknappheit gar nicht erst entstehe. Dafür brauche es neben einer besseren Datenbasis auch einen naturnahen Wasserhaushalt, der gegen die Auswirkungen des Klimawandels gewappnet sei.



Das Ziel der Strategie ist es, dass es auch in 30 Jahren immer und überall in Deutschland genug Wasser gebe. Dafür müssten neben dem Grundwasser auch Seen, Bäche und Flüsse sauberer werden. Schließlich, so Schulze, sollen Infrastruktur, Landnutzung und Stadtentwicklung an die Folgen des Klimawandels angepasst werden.

