Gesundheitsministerkonferenz

Maske auf oder Maske ab? Viele werfen dem ersten Entwurf von Gesundheitsminister Lauterbach Unentschiedenheit in wichtigen Punkten vor (picture alliance / dpa / Jörg Carstensen)

Die Vorsitzende der Konferenz, Sachsen-Anhalts Gesundheitsministerin Grimm-Benne, mahnte bundeseinheitliche Kriterien für die Einführung einer Maskenpflicht in Innenräumen an. Bayerns Minister Holetschek sprach von fehlenden "praktikablen Leitplanken". Die Umsetzung der geplanten Ausnahmen für frisch gegen Corona geimpfte Menschen etwa sei kaum kontrollierbar.

Lauterbach wies die Kritik nach eigenen Angaben in der Schaltkonferenz zurück. Der SPD-Politiker sagte im Anschluss, eine Maskenpflicht in Innenräumen solle bei angespannter Pandemielage die Regel sein, von der nur in Ausnahmefällen abgewichen werden könne. - Der Entwurf des Infektionsschutzgesetzes sieht eine Maskenpflicht in Flugzeugen, Fernzügen und medizinischen Einrichtungen vor. Weitergehende Vorschriften sollen den Ländern überlassen bleiben.

Diese Nachricht wurde am 09.08.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.