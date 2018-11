Der EU-Brexit-Chefunterhändler Barnier hat die Zustimung des britischen Kabinetts zum Entwurf für ein Brexit-Abkommen begrüßt.

Dies sei ein Fortschritt, der Voraussetzung für die Einberufung eines Sondergipfels der EU-Staats- und Regierungschefs sei, sagte Barnier am Abend in Brüssel. Es sei erreicht worden, eine "harte Grenze" zwischen der britischen Provinz Nordirland und dem EU-Mitglied Irland zu verhindern. EU-Ratspräsident Tusk kündigte an, er werde heute früh mit Barnier sprechen. Tusk ist für die Einberufung von Gipfeltreffen zuständig. Die britische Premierministerin May sagte nach der Kabinettssitzung am Abend in London, es sei eine schwierige Entscheidung gewesen. Nun muss der Entwurf noch vom Parlament gebilligt werden. Dort gibt es allerdings parteiübergreifend Widerstand.



Dem Brexit-Vertrag müssen auch die EU-Staats- und Regierungschefs sowie das Europaparlament zustimmen. EU-Kommissionschef Juncker schrieb auf Twitter, er sehe genügend Fortschritte, um die Brexit-Verhandlungen nun zu beenden. Bundesaußenminister Maas sagte in Berlin, Deutschland werde gemeinsam mit den anderen EU-Mitgliedstaaten den vorgelegten Text sorgfältig ansehen und dann im Europäischen Rat darüber entscheiden.