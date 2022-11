Bei der UNI-Klimakonferenz in Sharm el-Sheik wurde ein Entwurf für einen Entschädigungsfonds vorgelegt. (picture alliance / NurPhoto / Dominika Zarzycka)

Über diesen berichtet die Nachrichtenagentur Reuters. Demnach sollen die Teilnehmerstaaten bis zum Jahr 2024 Entscheidungen über den Fonds herbeiführen. Dieser soll unter dem Dach der Weltklimakonferenz eingerichtet werden. Die Mittel könnten aus öffentlichen, aber auch privaten Quellen kommen.

Zum Auftakt der Klimakonferenz in Scharm El-Scheich vor einer Woche hatte Bundeskanzler Scholz für Deutschland 170 Millionen Euro für einen Entschädigungsmechanismus zugesagt. Die Frage nach der Wiedergutmachung, die reiche Industriestaaten wegen der Folgen des Klimawandels an ärmere Länder zahlen sollen, ist eine der größten Streitfragen der Konferenz. Der Entwurf soll in den kommenden Tagen debattiert und im Falle einer Einigung am Ende der Weltklimakonferenz verabschiedet werden.

