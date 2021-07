Mindestens 30 Prozent der Meere und der Landflächen der Erde sollen laut einem Entwurf für ein UNO-Abkommen künftig Schutzgebiete werden.

Das von den Vereinten Nationen erarbeitete Papier soll als Verhandlungsgrundlage für eine Konferenz zur Artenvielfalt im Oktober dienen. In dem Entwurf werden zahlreiche Ziele formuliert: Dazu zählen etwa die Wiederherstellung von mindestens 20 Prozent der beschädigten oder zerstörten Ökosysteme sowie die Sicherung der bestehenden intakten Naturgebiete. Mindestens 30 Prozent der Meeres- und Landflächen sollen Schutzgebiete werden. Die Autoren des Papiers forderten zudem mehr Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft und Fischerei. Außerdem müsse die Verschmutzung durch Plastikmüll aufhören. Ebenfalls in dem Entwurf enthalten sind detaillierte Finanz-Pläne, etwa der Abbau umweltschädlicher Subventionen um mindestens 500 Milliarden Dollar pro Jahr.

Diese Nachricht wurde am 13.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.