Die Corona-Beschränkungen sollen laut einem Entwurf für das morgige Bund-Länder-Treffen grundsätzlich bis zum 28. März verlängert werden. Auf den Beschlussentwurf, der dem Deutschlandfunk vorliegt, haben sich Kanzleramtschef Braun, Bundesfinanzminister Scholz, Berlins Regierender Bürgermeister Müller und Bayerns Ministerpräsident Söder verständigt.

Demnach sind auch einzelne Lockerungen geplant - etwa bei privaten Treffen. Zudem sollen Buchhandlungen, Blumengeschäfte und Gartenmärkte bundesweit wieder öffnen. Anders als im letzten Lockdown über Ostern sollen Verwandtenbesuche in diesem Jahr möglich sein. Dazu werden die Kontaktbeschränkungen noch einmal gelockert. Zur Begründung hieß es, das besonnene Verhalten der Bürgerinnen und Bürger während der Weihnachtsfeiertage habe eindrucksvoll gezeigt, wie Familienzusammenkünfte sicher gestaltet werden könnten.

Länderchefs drängen auf Lockerungen

Zuvor hatten weitere Länderchefs auf Lockerungen gedrängt. Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Haseloff sagte der Funke-Mediengruppe, Training in Sportvereinen in Kleingruppen müsse ebenso möglich gemacht werden, wie eine Perspektive für das Einkaufen in Kleidungsgeschäften und für Museumsbesuche. Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Günther führte im ARD-Fernsehen aus, die Einigung auf einen Stufen- und Perspektivplan für Öffnungen sei absolut unabdingbar. CDU-Chef Laschet sprach sich ebenfalls für kontrollierte Öffnungsschritte aus. Hamburgs Bürgermeister Tschentscher - SPD - warnte indes vor umfassenden Lockerungen.



Auch die Vorsitzende des Bundesverbands der Amtsärzte, Teichert, mahnte in der "Rheinischen Post", es wäre falsch, einfach einige Bereiche zu öffnen, weil die Menschen lockdownmüde seien. Die Chefin der Ärztegewerkschaft Marburger Bund, Johna, rief die Kanzlerin und die Ministerpräsidenten im Deutschlandfunk auf, sich an der Pandemie-Lage und nicht so sehr an bevorstehenden Wahlen zu orientieren.

Diese Nachricht wurde am 02.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.