In der Debatte über das weitere Vorgehen in der Coronapolitik wirbt das Kanzleramt für eine Verlängerung des Lockdowns bis zum 18. April. Das berichten mehrere Nachrichtenagenturen unter Berufung auf einen Beschlussentwurf für die morgigen Bund-Länder-Beratungen. Zudem plädiert das Kanzleramt dafür, die sogenannte Notbremse bei einer Sieben-Tages-Inzidenz von mehr als 100 konsequent umzusetzen. Eine erneute Schließung der Schulen und Kitas wird nicht automatisch gefordert.

Abgeraten wird ferner von nicht zwingend notwendigen Reisen - auch an Ostern. Zur Begründung hieß es, ohne deutlich einschränkende Maßnahmen werde die Zahl der Neuinfektionen so schnell steigen, dass bereits im April eine Überlastung des Gesundheitswesens wahrscheinlich sei.



Auch Bayerns Ministerpräsident Söder warnte vor Lockerungen. Dies würde bedeuten, dass man bis in den Juni und Juli hinein mit der dritten Welle zu kämpfen habe, sagte der CSU-Politiker im ARD-Fernsehen. Er warb dafür, bei bestimmten Inzidenzwerten konsequent die sogenannte Notbremse zu ziehen. Der Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz, Müller, warnte davor, bei möglichen Beschränkungen allein über den Einzelhandel und die Schulen zu diskutieren. Wenn man über Schließungen nachdenke, müsse man auch über andere Dinge sprechen, sagte der Regierende Bürgermeister von Berlin im ARD-Fernsehen. Der SPD-Politiker betonte, beim Home-Office sei man bislang nicht über eine Selbstverpflichtung gekommen. Auch frage er sich, was mit verpflichtenden Tests für Arbeitnehmer sei.

