In dem westafrikanischen Land Nigeria sind in diesem Jahr bereits mehr als 2.300 Menschen im Zusammenhang mit einer Cholera-Erkrankung gestorben.

Es handelt sich um den stärksten Ausbruch seit vier Jahren. Insgesamt haben sich rund 70.000 Menschen infiziert. Die Zahl könnte noch höher liegen, da bislang nur in 25 der 36 Bundesstaaten die Cholera-Fälle registriert wurden. Am meisten betroffen ist nach Angaben der zentralen Gesundheitsbehörde die Altersgruppe zwischen fünf und 14 Jahren. Erschwert wird die aktuelle Situation in Nigeria durch die unzureichende Versorgung mit sauberen Trinkwasser und der anhaltenden Corona-Pandemie. Weniger als ein Prozent der Bevölkerung haben den vollen Impfschutz gegen das Coronavirus erhalten.

Diese Nachricht wurde am 14.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.