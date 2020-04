Das Modellieren der Kontakte in unserer Gesellschaft mithilfe digitaler Agenten hätte den Effekt, dass die Individuen besser charakterisiert werden könnten, sagte Michael Meyer-Hermann, der als Physiker und System-Immunologe am Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung in Braunschweig tätig ist.

Dabei wird jeder Agent als eine Person in der Gesellschaft gewertet - mit entsprechenden Eigenschaften wie zum Beispiel der Zugehörigkeit zu einer bestimmten Berufsgruppe, ob er Kinder habe oder in einem mehrköpfigen Haushalt wohne. Noch müsse dieses System aber genau auf Deutschland angepasst werden.

Michael Meyer-Hermann, Leiter der Abteilung System-Immunologie am Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung in Braunschweig (imago-images/Jürgen Heinrich)

Bislang habe man die Reproduktionszahl, mit der man das Verbreitungspotenzial eines Virus misst, mit dem klassischen SIR-Modell vorhergesagt. "Dieser Versuch ist nur ganz partiell gelungen", sagte Meyer-Hermann.

(Deutschlandfunk / Andrea Kampmann)Coronvirus: Zahlen und EntwicklungenWie viele gemeldete Coronavirusfälle gibt es in Deutschland? Verlangsamt sich die Ausbreitung des Virus, wie entwickeln sich die Fallzahlen international? Wie die Zahlen zu bewerten sind – ein Überblick.

Der leichte Anstieg der Reproduktionszahl von 0,7 auf 0,8 bzw. 0,9 über die Ostertage könne nicht nur mit dem Meldeverzug zusammenhängen, sondern auch mit vermehrten Kontakten über die Ostertage, sagte Meyer-Hermann.

"Das werden wir in den nächsten zwei Tagen wissen. Das ist ungefähr der Abstand, bei dem die zusätzlichen Kontakte wirksam und sichtbar werden. Dann haben wir vielleicht ein gutes Gefühl dafür, welche Auswirkung die leichte Erhöhung der Kontaktzahlen zu Ostern hatte. Und es zeigt uns, welchen Spielraum wir haben mit den Maßnahmen und Lockerungen."

Übersicht zum Thema Coronavirus (Imago/Rob Engelaar/Hollandse Hoogte)