Der Vorstoß von Gesundheitsminister Spahn für eine Beendigung der Corona-Notlage in Deutschland sorgt weiter für Diskussionen. Der wissenschaftliche Leiter der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin, Karagiannidis, sprach von einem falschen Signal. Dadurch gebe man Kontrollmöglichkeiten aus der Hand, sagte er im Deutschlandfunk.

Karagiannidis betonte, man sehe derzeit einen deutlichen Anstieg der Corona-Zahlen, gleichzeitig gebe es noch zu viele Ungeimpfte. Er rechne damit, dass die Inzidenz weiter zunehmen und bis zum nächsten Frühjahr auf einem hohen Niveau verharren werde. Karagiannidis riet dazu, sich weiterhin an die sogenannten AHA-Regeln zu halten - also Abstand halten, Hygiene und Maske tragen. An die Arbeitgeber appellierte er, wieder freiwillig mehr Home Office anzubieten.

Lauterbach: Corona-Maßnahmen müssen rechtssicher bleiben

Der SPD-Gesundheitsexperte Lauterbach sagte der "Passauer Neuen Presse", sollte die Feststellung der epidemischen Notlage tatsächlich auslaufen, brauche man eine Ersatzregelung. Maßnahmen zur Pandemie-Bekämpfung müssten rechtssicher bleiben. Auch die Ministerpräsidenten der Bundesländer forderten eine bundeseinheitliche Rechtsgrundlage für die Corona-Schutzmaßnahmen.

Spahn verteidigt Vorstoß

Bundesgesundheitsminister Spahn verteidigte seinen Vorstoß. Es gehe darum, nach 19 Monaten einen Ausnahmezustand zu beenden, sagte der CDU-Politiker im Interview der Woche des Deutschlandfunks. Das Ende der epidemischen Lage bedeute aber nicht das Ende aller Corona-Maßnahmen. Man müsse weiterhin besonders vorsichtig sein, brauche 3G-Regelungen in Innenräumen oder die Maskenpflicht in Bussen und Bahnen.



Unterstützung bekam Spahn vom Vorstandsvorsitzenden der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, Gassen. Dieser sprach sich wie der Bundesgesundheitsminister für ein baldiges Ende des Ausnahmezustands aus. "Die Ankündigung von Minister Spahn, die epidemische Lage nationaler Tragweite auslaufen zu lassen, ist letztlich folgerichtig", sagte Gassen der "Rheinischen Post". Ab einem bestimmten Punkt könne man dazu übergehen, "die notwendigen Schutz- und Abwehrmaßnahmen in die Hände der Bürger zu legen".

Diese Nachricht wurde am 23.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.