Die Bundesländer plädieren auch weiterhin für eine rechtliche Absicherung der Corona-Maßnahmen.

Das zeichnet sich bei den Beratungen der Ministerpräsidentenkonferenz in Königwinter ab. Der stellvertretende Vorsitzende Müller sagte im ARD-Fernsehen, vielleicht werde der Beschluss nicht ganz einstimmig fallen. Aber doch eine große Mehrheit der Länderkollegen wolle zumindest eine Übergangsregelung, wenn die epidemische Notlage am 25. November auslaufe. Man habe in der Corona-Pandemie insbesondere durch den Impffortschritt viel erreicht. Nur könne man sich jetzt nicht zurücklehnen. Die Länder bräuchten Rechtssicherheit für ihre Corona-Schutzmaßnahmen.



Bayerns Gesundheitsminister Holetschek hatte bereits im Vorfeld dafür plädiert, die sogenannte epidemische Lage durch den Bundestag zu verlängern. Der CSU-Politiker sagte der "Augsburger Allgemeinen". andernfalls könnte das Infektionsschutzgesetz nicht mehr ohne Weiteres angewendet werden.

Diese Nachricht wurde am 22.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.