Der nordrhein-westfälische Familienminister Stamp hat die Verlängerung des Status einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite kritisiert.

Der Staat könne nicht dauerhaft die Gouvernante geben, sagte der FDP-Politiker im Deutschlandfunk. Man müsse eine andere Souveränität im Umgang mit dem Coronavirus an den Tag legen. Jeder in Deutschland habe mittlerweile die Möglichkeit gehabt, sich impfen zu lassen. Es sei an der Zeit, wieder die Eigenverantwortung in den Mittelpunkt zu stellen. Bezüglich der Situation von Kindern sagte Stamp, Corona sei nicht mehr deren größtes Risiko. Die Pandemie habe Fachärzten zufolge zu dramatischeren Folgeerscheinungen wie Angstzustände oder Fettleibigkeit geführt, die man nun in den Blick nehmen müsse, meinte Stamp.



Der Bundestag hatte gestern den Status einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite bis Ende November verlängert. Dieser gibt Bund und Ländern das Recht, Verordnungen zu erlassen etwa zu Tests, Impfungen und Arbeitsschutz.

Diese Nachricht wurde am 26.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.