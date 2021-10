Bundesgesundheitsminister Spahn spricht sich dafür aus, die so genannte epidemische Lage von nationaler Tragweite nicht noch einmal zu verlängern.

Die seit März 2020 geltende Maßnahme könnte damit am 25. November auslaufen. Spahn begründet dies mit den Fortschritten bei den Impfungen. Hygienebestimmungen und die sogenannte 3G-Regel seien in Innenräumen aber unbedingt weiter nötig.



Wie "Die Welt" berichtet, unterstützen FDP, Linke und AfD das Vorhaben zur Beendigung der epidemischen Notlage. Die Grünen sprachen sich für eine klar befristete Übergangsregelung aus. Der stellvertretende Unionsfraktionsvorsitzende Frei betonte, an Maßnahmen wie der Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr müsse in jedem Fall festgehalten werden. Der SPD-Politiker Lauterbach machte grundsätzliche Bedenken geltend und verwies zur Begründung im "Redaktionsnetzwerk Deutschland" auf zunehmende Fallzahlen und einen stagnierenden Impffortschritt.

Diese Nachricht wurde am 18.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.