Der Chef der britischen Großbank Barclays, Staley, tritt wegen seiner Verbindungen zum verurteilten US-Sexualstraftäter Epstein mit sofortiger Wirkung zurück.

Die Bank erklärte zur Begründung, Staley wolle die Ergebnisse eines Untersuchungsberichts gegen ihn anfechten. Sie betonte, in dem Bericht werde nirgends festgestellt, dass Staley Kenntnis von den Verbrechen Epsteins gehabt habe.



Der Banken-Chef war im vergangenen Jahr ins Visier der britischen Aufsichtsbehörden geraten. Staley hatte Anfang der 2000er Jahre in den USA als Leiter der Privatkundenabteilung der Bank JPMorgan Geschäfte mit Epstein gemacht. Dieser hatte sich 2019 in einem Gefängnis in New York das Leben genommen, nachdem er wegen Sexhandel und sexuellem Missbrauch von Minderjährigen verhaftet worden war.

Diese Nachricht wurde am 01.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.