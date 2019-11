Frauen in der Europäischen Union arbeiten von heute an unentgeltlich.

Darauf hat die EU-Kommission am heutigen europäischen "Equal Pay Day" hingewiesen. Der 4. November sei der Tag, ab dem Frauen symbolisch gesprochen bis zum Ende des Jahres nichts mehr verdienten - verglichen mit ihren männlichen Kollegen. Frauen in der EU verdienten im Schnitt 16 Prozent weniger als Männer, das sei eine leichte Verbesserung gegenüber dem vergangenen Jahr, als die Zahl bei 16,2 Prozent lag.



Verglichen wurden die Stundenlöhne, die quer durch alle Branchen für weibliche und männliche Beschäftigte gezahlt werden. Die Unterschiede in der Bezahlung resultieren laut der Kommission aus verschiedenen Faktoren. Dass Männer und Frauen für dieselbe Tätigkeit unterschiedlich entlohnt werden, ist nur einer davon. Hinzu kommt, dass sie überdurchschnittlich in niedriger bezahlten Berufen arbeiten und beispielsweise wegen mehr Einsatz für Kinderbetreuung oder Pflege von Verwandten auf Karriere verzichten müssen. Dasss Frauen öfter in Teilzeit arbeiten, spielt dabei keine Rolle, da nicht Monatsverdienste sondern Stundenlöhne verglichen wurden.



Deutschland belegt im europäischen Vergleich den drittletzten Platz. Dort verdienen Frauen im Schnitt 21 Prozent weniger als Männer. Größer ist der Lohnunterschied nur in der Tschechischen Republik und in Estland. Die künftige EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen hat bereits angekündigt, ihrer Kommission verbindliche Maßnahmen zur Lohntransparenz vorzuschlagen.



In Deutschland lag der "Equal Pay Day" in diesem Jahr am 18. März. Damit ist gemeint, dass Frauen bis zu diesem Datum umsonst arbeiten. Die EU rechnet anders herum: Frauen arbeiten ab dem 4. November unentgeltlich.



Informationen der EU (Englischsprachige pdf-Datei) zum "Gender Pay Gap" und zur "Pay Transparency" (Englischsprachige pdf-Datei).