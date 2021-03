Der Deutsche Gewerkschaftsbund hat am heutigen "Equal Pay Day" gefordert, Tätigkeiten in frauendominierten Berufen besser zu bezahlen.

Der DGB-Vorsitzende Hoffmann sagte in Berlin, dazu seien unter anderem mehr Tarifverträge nötig. Zu Beginn der Corona-Pandemie sei noch geklatscht worden für die vielen Frauen in den systemrelevanten Berufen etwa im Einzelhandel, in Krankenhäusern und in Pflegeeinrichtungen. Nun müssten endlich Taten folgen.



Grünen-Fraktionschefin Göring-Eckardt forderte einen "politischen Neustart" bei diesem Thema. Die bisherigen Regeln in Deutschland hätten kaum etwas gebracht, sagte sie dem Portal T-Online. Es sei peinlich und schlichtweg inakzeptabel, dass der mit Abstand größte Arbeitsmarkt Europas beim Gender Pay Gap auf dem drittletzten Platz liege. Das schade auch den Unternehmen.



Der Aktionstag Equal Pay Day bezeichnet den Tag im Jahr, bis zu dem Frauen rechnerisch umsonst gearbeitet haben, wenn man die Verdienstlücke zwischen den Geschlechtern in Arbeitszeit umrechnet. Nach Angaben des Statistischen Bundesamts betrug die Differenz im vergangenen Jahr 18 Prozent.

Diese Nachricht wurde am 10.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.