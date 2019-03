In Berlin läuft eine Protestveranstaltung gegen ungleiche Löhne von Männern und Frauen. Zu einer Demonstration unter dem Motto "Recht auf mehr" hat der Deutsche Gewerkschaftsbund aufgerufen. Anlass ist der so genannte "Equal Pay Day". Die Zahlen zur Lohnlücke werden immer wieder in Frage gestellt.

Unter den Rednern am Brandenburger Tor sind Bundesarbeitsminister Heil und Familienministerin Giffey. Justizministerin Barley sagte vorab der "Augsburger Allgemeinen", Frauen würden immer noch benachteiligt, wenn es um einen gerechten Lohn für gleiche Arbeit gehe. Deutschland nehme hier eine unrühmliche Stellung ein: Während der Lohnunterschied zwischen Frauen und Männern in Europa durchschnittlich 16 Prozent betrage, seien es in Deutschland 21 Prozent, so Barley.

Bis heute umsonst gearbeitet?

An den Lohnunterschied zwischen Frauen und Männern erinnern Politiker und Organisationen alljährlich am "Equal Pay Day". Er fällt in diesem Jahr auf den 18. März.



Als "Equal Pay Day" bezeichnen die Kritiker der Gehaltslücke den Tag des Jahres, bis zu dem Frauen statistisch gesehen "umsonst gearbeitet" haben, weil sie über das gesamte Jahr betrachtet weniger verdienen als Männer.

21 Prozent weniger Gehalt insgesamt

Streit gibt es in jedem Jahr sowohl um die Berechnung als auch um die Interpretation der Lohnunterschiede. Das Statistische Bundesamt führt vierteljährliche Verdiensttabellen, in denen die durchschnittlichen Bruttostundenlöhne für die verschiedenen Branchen und aufgeschlüsselt nach Geschlechtern aufgeführt sind. Daraus wird zunächst der sogenannte "unbereinigte Gender Pay Gap" berechnet. Er lag 2018 wie schon in den Jahren zuvor bei 21 Prozent. Das bedeutet: Frauen haben bundesweit und im Durchschnitt aller Branchen pro geleisteter Stunde Erwerbsarbeit 21 Prozent weniger verdient als Männer. In absoluten Zahlen waren es 17,09 Euro pro Stunde für Frauen und 21,60 Euro für Männer.

6 Prozent weniger für den gleichen Job

Kritiker sagen: Hier werden Äpfel mit Birnen verglichen, denn natürlich verdiene eine Krankenschwester weniger als ein Chefarzt. Auf diese Kritik antwortet die Statistik mit dem "bereinigten Gender Pay Gap": Ausgehend von den Daten aus der Verdienststatistik kann man weiterrechnen und die Daten, wie Statistiker sagen, bereinigen - also Faktoren herausrechnen, die zu Verzerrungen führen.



Einer der wichtigsten dieser Faktoren ist die ungleiche Verteilung von Frauen und Männern auf die Berufe: Frauen arbeiten häufiger in schlecht zahlenden Branchen. Wenn man diesen und andere Faktoren herausrechnet, liegt die Lücke nach Angaben des Statistischen Bundesamts bei 6 Prozent. Das bedeutet: Frauen haben im Direktvergleich mit ihren gleich ausgebildeten Kollegen für dieselbe Tätigkeit im Durchschnitt 6 Prozent weniger Lohn bekommen.

Der Streit um die richtigen Zahlen

In der politischen Auseinandersetzung wird nun immer wieder darüber gestritten, welche Zahl die richtige oder die zutreffendere ist. Im Endeffekt geht es schlicht um unterschiedliche Tatsachen: Der bereinigte Gender Pay Gap steht für die direkte Ungleichbehandlung: Eine Kollegin verdient sechs Prozent weniger als ihr Kollege mit derselben Tätigkeit. Der unbereinigte Gender Pay Gap belegt dagegen, dass Frauen in Deutschland deutlich weniger Einkommen zur Verfügung haben als Männer - und das immerhin bei gleicher Anzahl der Arbeitsstunden, also unabhängig von der bei Frauen höheren Teilzeitquote.

Strukturelle Benachteiligung

Das Statistische Bundesamt macht auch für diese Einkommensunterschiede Diskriminierung verantwortlich, etwa beim Zugang zu unterschiedlichen Berufen oder zu Führungspositionen. Teile der Lohnlücke seien durch solche Faktoren zu erklären, aber deshalb noch lange nicht weniger relevant, meinen die Verfechter des Equal-Pay-Konzepts. Darin, dass Frauen oft in schlechter bezahlten Branchen tätig sind, sehen sie eine strukturelle gesellschaftliche Benachteiligung. Auch darauf solle der "Equal Pay Day" hinweisen.

Frauen sind oft überqualifiziert

Frauen arbeiten nicht zuletzt weit häufiger als Männer unter ihrem Qualifikationsniveau. Darauf weist eine aktuelle Studie der Bertelsmann-Stiftung hin. Unter den Frauen mit Hochschulabschluss arbeiteten demnach 61 Prozent in Berufen, für die diese Qualifikation nicht vorausgesetzt wird. Bei den Männern waren es rund 44 Prozent.