Nach neuen Medienberichten über den Anschlag von Halle im Oktober hat der sachsen-anhaltinische SPD-Politiker Erben rasche Aufklärung gefordert.

Es sei jetzt wichtig, dass der Untersuchungsausschuss im Magdeburger Landtag die Arbeit aufnehme, erklärte Erben.



Hintergrund ist ein Bericht von WDR, NDR und Süddeutscher Zeitung. Diese hatten das Video einer Kamera an der Außenwand der Synagoge ausgewertet. Demnach zeigen die Bilder, dass der Attentäter gut zehn Minuten nach Beginn des Anschlags noch einmal an der Synagoge vorbeifuhr. Die Polizei sei am Tatort gewesen, habe das Auto aber nicht angehalten, obwohl zu diesem Zeitpunkt schon eine Fahndung gelaufen sei. Zudem hätten es die Polizisten längere Zeit versäumt, den Zustand einer angeschossenen Passantin zu überprüfen.



Im Oktober 2019 hatte der Täter am jüdischen Feiertag Jom Kippur versucht, in die Synagoge einzudringen. Als das misslang, erschoss er eine Passantin vor der Tür sowie kurz darauf einen Mann in einem nahe gelegnenen Imbiss.