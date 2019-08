Die kurdischen Behörden im Nordosten von Syrien haben erstmals Kinder von deutschen Kämpfern der Terrormiliz IS an die Bundesrepublik übergeben.

Eine Sprecherin des Auswärtigen Amtes erklärte, es handele sich um drei Waisen und ein krankes Mädchen. Diese seien von Mitarbeitern des Deutschen Generalkonsulats in Erbil in Empfang genommen worden. Die Kinder stammten aus einem Flüchtlingslager und sollten nun mit Angehörigen in die Bundesrepublik ausreisen. Im Nordosten Syriens sollen sich knapp 120 Kinder mit deutscher Staatsangehörigkeit befinden.



Nach den Worten von Außenminister Maas ist die Bundesregierung

bestrebt, weitere Kinder von IS-Kämpfern nach Deutschland zu holen.