Nachdem die Bundespolizei Mitglieder einer Delegation um die Linken-Abgeordnete Cansu Özdemir an der Ausreise in kurdische Autonomiegebiete im Irak gehindert hat, gibt es weiter Kritik und offene Fragen.

15 Mitgliedern der "Friedensdelegation" wurde die Ausreise verboten. Sie wollte sich nach Angaben der Linkspartei im Nordirak über die Militäraktionen der Türkei informieren. Vier Mitgliedern wurde am Flughafen Düsseldorf kein Verbot erteilt, allerdings verpassten sie den Flug wegen der grenzpolizeilichen Befragung. Darunter war auch die Vorsitzende der Linksfraktion in der Hamburgischen Bürgerschaft, Cansu Özdemir.



Die Bundespolizei nannte als Anlass der Befragung, "dass wir nicht ausschließen konnten, dass von Personen dieser Gruppe Gefährdungen ausgehen könnten, die die Sicherheitsbelange der Bundesrepublik Deutschland im Ausland nachhaltig schädigen könnten". Die deutsche Behörde sah offenbar einen Zusammenhang zwischen Aktionen PKK-naher Gruppen und der geplanten Reise.

Offenbar 50 weitere Menschen von der Einreise nach Erbil abgehalten

Die Bundespolizei erklärte, dass Özdemir sich zunächst nicht als Abgeordnete zu erkennen gegeben habe. Özdemir widersprach. "Ich habe den Beamten mindestens dreimal gesagt, dass ich Abgeordnete bin", sagte sie dem "Hamburger Abendblatt". Laut Grundgesetz sowie der Verfassung der Hansestadt Hamburg dürfen Abgeordnete während der Dauer ihres Mandats weder verhaftet noch in sonstiger Weise in ihrer Freiheit und in der Ausübung ihres Mandats behindert werden. Bürgerschaftspräsidentin Carola Veit (SPD) nannte die Berichte über das Vorgehen der Bundespolizei "äußerst befremdlich". Dieses Vorgehen sei möglicherweise rechtswidrig, sofern der Status Özdemirs bekannt gewesen sei.



Offenbar im gleichen Zusammenhang wurden in den vergangenen Tagen im Irak rund 50 Menschen von der Einreise nach Erbil abgehalten und teils zurück nach Deutschland geschickt. Nach Angaben der Linkspartei waren unter den Ausgewiesenen in Erbil auch das Mitglied des Berliner Abgeordnetenhauses Hakan Tas sowie Mitglieder der Linksjugend Solid. Tas schrieb auf Twitter, dass er 15 Stunden im Sicherheitsbereich des Flughafens von Erbil festgehalten und zweimal verhört worden sei.



Der Deutschen Journalistinnen- und Journalisten-Union (dju) zufolge wurden mindestens drei Kollegen direkt nach ihrer Ankunft festgesetzt. Es sei unklar, was ihnen vorgeworfen werde und wann sie wieder freikämen. Aus dem Auswärtigen Amt hieß es am Sonntag, das deutsche Generalkonsulat in Erbil stehe mit den lokalen Behörden in Kontakt "und geht dem nach".



Die türkische Regierung und die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK bekämpfen sich seit Jahrzehnten.

Diese Nachricht wurde am 13.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.