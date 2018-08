Die indonesische Regierung gibt die Zahl der Toten durch das Erdbeben auf der Insel Lombok inzwischen mit mehr als 300 an.

Die Zahl der Todesopfer des Bebens vom Sonntag liege bei 319, teilte Sicherheitsminister Wiranto nach einer Krisensitzung mit. Heute gab es ein Nachbeben, das neue Panik auslöste. Vielen Menschen fehlen die nötigsten Hilfsmittel. In manchen Gegenden im Norden Lomboks standen Überlebende am Straßenrand mit Kartons, in der Hoffnung auf Lebensmittelgaben und andere Spenden.