Vereinfachtes Verfahren

In den deutschen Auslandsvertretungen sei das Personal bereits aufgestockt worden, um Visa-Anträge zu bearbeiten, erklärte die Außenministerin. Bundesinnenministerin Faeser schrieb bei Twitter , es gehe um Hilfe in der Not. "Wir wollen ermöglichen, dass türkische oder syrische Familien in Deutschland enge Verwandte aus der Katastrophenregion unbürokratisch zu sich holen können."