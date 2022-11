Zu dieser Meldung liegt uns noch kein aktuelles Bildmaterial vor. (Deutschlandradio)

Das Epizentrum lag in der Schwarzmeerprovinz Düzce, wie der türkische Katastrophenschutz mitteilte. Der Bürgermeister der gleichnamigen Regionalhauptstadt berichtete, die Menschen seien in Panik aus ihren Häusern auf die Straßen gelaufen. Es seien bislang aber keine Todesopfer oder Verletzte bekannt und auch keine größeren Schäden an Gebäuden. Die Erdstöße waren auch im rund 200 Kilometer entfernten Istanbul und in der Hauptstadt Ankara zu spüren. Es gab mehrere Nachbeben.

In der Türkei gibt es öfter Erdbeben, weil dort mehrere tektonische Platten aneinandergrenzen. Im Oktober 2020 waren in der Provinz Izmir mehr als 100 Menschen ums Leben gekommen.

Diese Nachricht wurde am 23.11.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.