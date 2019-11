Erdbeben in Albanien "Wir haben die Hölle gesehen"

Nach einem der schwersten Erdbeben seit Jahrzehnten steigt in Albanien die Zahl der Opfer. Am schwersten betroffen sind die Hafenstadt Durres und der nahe gelegene Ort Thumana. In einem Wettlauf gegen die Zeit hoffen die Bergungskräfte dort, doch noch Überlebende zu finden.

Von Andrea Beer

