Erdbeben in der Ägäis

Die Zahl der Todesopfer durch das schwere Erdbeben in der Ägäis ist weiter gestiegen.

In der türkischen Provinz Izmir kamen nach jüngsten Angaben der Behörden 98 Menschen ums Leben. Zwei weitere Todesopfer gab es auf der griechischen Insel Samos. Fast eintausend Menschen wurden verletzt.



Unterdessen bargen Rettungskräfte in Izmir ein Kind aus den Trümmern eines Wohnhauses - 91 Stunden nach dem schweren Erdbeben. Insgesamt waren in Izmir 56 Gebäude schwer beschädigt worden.

Diese Nachricht wurde am 03.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.