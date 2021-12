Die Jurakette in der Schweiz. (imago )

Der Stoß hatte eine Stärke von 4,1 und erfolgte gegen 1 Uhr nachts. Schäden wurden zunächst nicht gemeldet. Ein Erdbeben dieser Stärke kommt in der Schweiz nach Angaben der Behörden im Durchschnitt einmal im Jahr vor. Das Epizentrum lag rund 50 Kilometer südwestlich der deutsch-schweizerischen Grenze in der Nähe von Pruntrut im Kanton Jura. Der Erdbebenherd lag rund sechs Kilometer unter der Erde, wie der Erdbebendienst der Universität ETH in Zürich meldete. Das Beben war über weite Strekcen zu spüren. Bei der Polizei gingen teilweise Anrufe besorgter Menschen aus mehr als 100 Kilometern Entfernung ein,

Diese Nachricht wurde am 25.12.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.