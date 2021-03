In Griechenland haben nach dem starken Erdbeben tausende Menschen die Nacht in Zelten oder anderen Notunterkünften verbracht.

Zahlreiche Nachbeben erschütterten die betroffene Region rund um die Stadt Larisa. Schulen und andere öffentliche Einrichtungen wurden geschlossen. Viele Häuser sind so stark beschädigt, dass sie als einsturzgefährdet gelten. Erdbebenspezialisten erwarten, dass auch in den kommenden Wochen immer wieder leichte bis mittelschwere Erschütterungen zu spüren sein werden.



Das Erdbeben hatte sich gestern in Mittelgriechenland ereignet. Es war auf dem gesamten griechischen Festland und auch in den Nachbarländern zu spüren. Mindestens elf Personen wurden verletzt, mehrere Menschen mussten aus Trümmern befreit werden.

