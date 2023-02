Erdbeben in Türkei und Syrien/ Zahl der Opfer steigt weiter; derzeit mehr als 3.800 Tote

Ein schweres Erdbeben erschüttert die Türkei und Syrien. (AFP / ILYAS AKENGIN)

Nach Angaben der Behörden wurden in der Türkei zudem mindestens 14.400 Menschen verletzt. Beobachter gehen davon aus, dass die Zahl der Opfer weiter steigt. Schnee und Kälte erschweren die Suche nach Überlebenden. Vielerorts sind Straßen und Brücken beschädigt. Unzählige Häuser sind eingestürzt oder baufällig. Die türkische Katastrophenschutzbehörde warnt vor weiteren Nachbeben. Auch in der Nacht gehen die Rettungsarbeiten weiter. Zahlreiche Staaten haben angekündigt, die Such- und Rettungstrupps vorort zu unterstützen. In der EU wurde der Krisenmechanismus aktiviert, um Hilfen schneller zu koordinieren. Das Technische Hilfswerk aus Deutschland will Stromaggregate, Zelte, Decken und Wasseraufbereitungsanlagen in das Katastrophengebiet bringen.

Diese Nachricht wurde am 07.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.