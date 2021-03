Nach den heftigen Erdbeben vor Neuseeland haben die Behörden die Tsunami-Warnung für weite Teile der Pazifikregion herabgestuft.

Der Zivilschutz teilte mit, die größten Wellen seien vorüber. Die in Sicherheit gebrachten Menschen könnten in ihre Häuser zurückkehren. Allerdings sollte man sich von Stränden fernhalten. Experten hatten mit ein bis drei Meter hohen Wellen gerechnet. Über mögliche Schäden oder Verletzte liegen bisher keine Informationen vor.



In der Region waren drei schwere Erdbeben registriert worden. Das heftigste hatte die Stärke 8,1 und ereignete sich etwa 800 Kilometer nordöstlich der Nordinsel Neuseelands.

Diese Nachricht wurde am 05.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.