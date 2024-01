In Wajima hat das Erdbeben die Straße aufgerissen. (Uncredited / Kyodo News / AP / dpa / Uncredited)

In der Region Noto wurden bis zu fünf Meter hohe Wellen befürchtet. Anwohner wurden aufgefordert, höhergelegene Gebiete aufzusuchen. Wellen mit einer Höhe von ein Meter zwanzig trafen bereits die Küste von Wajima in der Präfektur Ishikawa.

Der Energieversorger Hokuriku Electric Power teilt mit, mehr als 36.000 Haushalte seien ohne Strom. Japans Atomaufsicht erklärte, es gebe keine Unregelmäßigkeiten bei den Kernkraftwerken in der Region. Fünf Kraftwerke am japanischen Meer seien in Betrieb, eines in Ishikawa nahe beim Epizentrum des Bebens sei schon vorher für Wartungsarbeiten abgeschaltet worden.

Diese Nachricht wurde am 01.01.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.