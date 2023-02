Zerstörungen nach dem Erdbeben, hier im türkischen Malatya (picture alliance / AA / Sercan Kucuksahin)

Betroffen sei etwa der Bezirk Nurdag in Gaziantep, sagte der Chef der Ärztekammer im südtürkischen Adana, Mentes, der Deutschen Presse-Agentur. Anderswo könne das Leitungswasser durch Vermischung mit der Kanalisation verseucht sein. Nötig seien unter anderem Hygienemaßnahmen wie mobile Toiletten, Reinigungsmittel und Müllentsorgung, andernfalls drohten Infektionskrankheiten wie Cholera. Gebraucht würden außerdem Impfungen gegen Tetanus und Diphtherie, betonte der Mediziner. Derweil warnte der Katastrophenschutz vor teils auch kräftigeren Nachbeben. Die Menschen sollten nicht zu früh in ihre Häuser zurückkehren. Dort suchen Anwohner immer wieder nach Kleidung und persönlichen Gegenständen. In der Stadt Antakya meldeten Einsatzkräfte die Rettung von drei weiteren Überlebenden aus Trümmern. Seit dem Beben vor elf Tagen im Süden der Türkei und im Norden Syriens sind bislang 44.000 Todesopfer registriert worden.

Diese Nachricht wurde am 17.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.