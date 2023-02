Vereinfachtes Verfahren

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (IMAGO / Metodi Popow / IMAGO / M. Popow)

Familien in Deutschland solle es ermöglicht werden, Angehörige, die vom Erdbeben betroffen seien, vorübergehend bei sich aufzunehmen, wenn sie kein Dach mehr über dem Kopf hätten oder medizinische Behandlung brauchten, erklärte Außenministerin Baerbock.

Das Auswärtige Amt und das Bundesinnenministerium hätten eine Task Force gebildet. Ziel sei es, Visaverfahren für Betroffene so unbürokratisch wie möglich zu machen. Man habe in der Türkei Personal an Auslandsvertretungen verstärkt und Kapazitäten umgeschichtet, so Baerbock weiter.

Diese Nachricht wurde am 12.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.