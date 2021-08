In der EU ist einem Bericht zufolge auch der Schiffsverkehr für einen signifikanten Teil der Treibhausgas-Emissionen verantwortlich.

Im Jahr 2018 seien es 13,5 Prozent des Gesamtaufkommens gewesen, heißt es in einer gemeinsamen Untersuchung der Europäischen Agentur für die Sicherheit des Seeverkehrs und der Europäischen Umweltagentur. Daher müsse der ökologische Fußabdruck auch in diesem Sektor auf internationaler Ebene verringert werden. Erfasst wurden demnach sowohl der Fracht- als auch der Passagierschiff-Verkehr. Der Bericht soll heute offiziell vorgestellt werden.



Als größter Verursacher von Treibhausgasemissionen in der EU wird der Straßenverkehr mit 71 Prozent genannt. Der Luftverkehr sei für gut 14 Prozent verantwortlich gewesen.

