Ohne einen schnellen Umstieg auf erneuerbare Energien und das Einsparen von Strom kann Deutschland nach Ansicht von Klimapolitikern die Klimaziele nicht erreichen.

In der Dlf-Sendung "Zur Diskussion" waren sich Fachpolitiker von Grünen, FDP und CDU in diesem Punkt einig. Die klimapolitische Sprecherin der Grünen-Bundestagsfraktion, Badum, sagte, die erneuerbaren Energien seien ein entscheidender Hebel. Denn mit ihnen könne man nicht nur den Stromsektor, sondern auch den Verkehr und die Wärmegewinnung klimaneutral machen. Der CDU-Europaabgeordnete Liese ging auf die Bedenken von Anwohnern gegenüber der Windenergie ein. Man müsse auf Anwohner Rücksicht nehmen und brauche auch Alternativen wie Photovoltaik oder Offshore-Windanlagen. Allerdings werde es ganz ohne Windenergie an Land nicht gehen, sagte er.

Liese (CDU): Wenn man Energie einspart, braucht man weniger Windräder

Er plädierte zudem dafür, die Energieeffizienz in verschiedenen Bereichen voranzutreiben. Wenn man weniger Energie benötige, brauche man auch weniger Windräder, so sein Argument. Auch der klimapolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion Köhler warb für einen Dialog um Akzeptanz für erneuerbare Energien. Diese brauche es - zusammen mit Verfahren, die schneller vonstattengehen müssten. Er forderte zudem, den CO2-Preis schnellstmöglich auf weitere Bereiche auszuweiten. Man sehe an den Kohlekraftwerken, dass dieser wirke. Viele Kraftwerke würden schon in den kommenden Jahren aussteigen wollen, weil sie keine Wirtschaftlichkeit mehr sehen, sagte er.

Denkfabrik Agora: Wenn wir den Ausbau nicht schaffen, müssen wir sehr teuren Strom einkaufen

Patrick Graichen, Direktor der Denkfabrik Agora Energiewende, verwies auf Studien, wonach es eine Verdreifachung des Ausbaus von Wind- und Solarenergie ab dem kommenden Jahr brauche. Die Diskussion sei eine andere als früher: Es gehe vor dem Hintergrund der CO2-Bepreisung von Kohlestrom nun um die Frage, ob man Strom haben wolle oder nicht. Wenn der Ausbau der erneuerbaren Energien nicht gelingen sollte, sei die Alternative, künftig extrem teuren Kohlestrom zu beziehen oder ebenso teuren Strom zu importieren. Wenn man die heimische Industrie im Land halten wolle, müsse man Wind- und Solaranlagen in Deutschland errichten.

Diese Nachricht wurde am 26.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.