Laut dem Sozialwissenschaftler Benjamin Schraven vom Deutschen Institut für Entwicklungspolitik gibt es keinen automatischen Zusammenhang zwischen Klimawandel und Flucht.

Schraven sagte im Deutschlandfunk (Audio-Link), dass der Klimawandel zwar mitentscheidend für Migrationsentscheidungen sei. Er würde aber die Finger von der Bezeichnung "Klimaflüchtling" lassen. Zu klimatischen und ökologischen kämen weitere Faktoren hinzu, wie soziale, politische oder demografische. Auch spiele eine Rolle, ob man im potenziellen Zielland eine wirtschaftliche Perspektive sehe. Im globalen Süden, der vom Klimawandel besonders betroffen sei, gingen Familienmitglieder phasenweise zum Arbeiten an andere Orte. Auch werde es in pazifischen Inselstaaten und Bangladesch Zwangsmigration und Flucht geben, weil Territorien verschwinden. Dort müsse sich um die armen Bevölkerungsgruppen gekümmert werden, so der Sozialwissenschaftler.



Die Prognose, dass 200 Millionen Klimaflüchtlinge nach Europa kommen, empfinde er aber als eine Katastrophe. Es könne gar nicht definiert werden, was ein Klimaflüchtling sei. Zudem stamme die Prognose aus dem Jahr 1995. Damals sei die Klimawissenschaft noch nicht so weit entwickelt gewesen, simplistische Annahmen seien getroffen worden, die heute so in keinster Weise mehr haltbar seien.