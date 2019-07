Wegen der Erdgas-Erkundungen vor Zypern bereitet die Europäische Union Strafmaßnahmen gegen die Türkei vor.

In Brüssel verständigten sich die Botschafter der EU-Mitgliedstaaten darauf, konkrete Planungen zu beginnen. Ratspräsident Tusk erklärte, die Türkei setze die Eskalationen fort. Das werde unausweichlich zu einer Reaktion der EU führen.



Die Türkei hatte im Mai ein erstes Schiff vor die Küste Zyperns für Probebohrungen entsandt, ein zweites soll in Kürze die Arbeit aufnehmen. Zypern hält die Erkundungen der Türkei für illegal. Die Regierung in Ankara steht hingegen auf dem Standpunkt, dass die Gewässer zu ihrem sogenannten Festlandsockel gehören.