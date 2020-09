Griechenland verstärkt wegen der Auseinandersetzungen mit der Türkei um Erdgas im östlichen Mittelmeer sein Militär.

Ministerpräsident Mitsotakis erklärte in Thessaloniki, seine Regierung werde 18 französische Mehrzweckjets vom Typ Rafale kaufen. Zudem würden vier neue Fregatten angeschafft und vier weitere modernisiert. Den Bestand an Flugabwehrraketen und Torpedos will die griechische Regierung erhöhen und in den kommenden fünf Jahren 15.000 zusätzliche Berufssoldaten einstellen. Mitsotakis betonte, Griechenland sei bereit, die Differenzen mit der Türkei friedlich zu lösen, und bot einen Dialog an. Sollte es dennoch nicht zu einer Einigung kommen, könne man auch den Internationalen Gerichtshof anrufen.



Der Streit zwischen den beiden Nato-Mitgliedern sorgt in dem Militärbündnis seit Wochen für Unruhe. Die Türkei sucht in einem Gebiet nach Erdgas, das auch Griechenland für sich beansprucht.

Diese Nachricht wurde am 12.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.