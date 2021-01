Griechenland und die Türkei haben ihre Gespräche zur Beilegung des Streits um Erdgasvorkommen im östlichen Mittelmeer wieder aufgenommen.

Nach einer fast fünfjährigen Unterbrechung kamen Vertreter beider Seiten zu einem ersten Treffen in Istanbul zusammen. Die Bundesregierung begrüßte den Neubeginn des direkten Dialogs zwischen den beiden Nato-Partnern. Die EU stellte die Frage weiterer Sanktionen gegen die Türkei vorerst zurück. Die Gespräche sollen in Athen fortgesetzt werden. Von 2002 bis 2016 hatten sich Vertreter Griechenlands und der Türkei bereits zu 60 Gesprächsrunden getroffen, diese aber ergebnislos abgebrochen.



Seit der Entdeckung der Gasvorkommen gibt es Streit um deren Ausbeutung. Sowohl die EU-Mitglieder Griechenland und Zypern als auch die Türkei erheben Anspruch auf die betreffenden Seegebiete. Im vergangenen Jahr wäre der Streit fast eskaliert, als Ankara und Athen Kriegsschiffe in die Region entsandten.

