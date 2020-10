Bundesaußenminister Maas reist heute nach Zypern und Griechenland, um dort über den Streit der beiden EU-Staaten mit der Türkei zu sprechen.

Hintergrund ist das Gasvorkommen im Mittelmeer. Alle drei Länder haben Ansprüche angemeldet. Die türkische Marinebehörde kündigte an, das Forschungsschiff "Oruc Reis" erneut auf Expedition zu entsenden. Erst Mitte September hatte die Türkei das Schiff abgezogen, nachdem es einen Monat lang in dem umstrittenen Gebiet unterwegs war. Dabei war die "Oruc Reis" von Kriegsschiffen begleitet worden. Dies stieß in Griechenland und Zypern sowie bei der Europäischen Union auf scharfe Kritik.

